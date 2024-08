Fidan: ​​ Türkiye dhe Azerbajxhani, si '1 komb, 2 shtete'

“Të dy vendet (Türkiye dhe Azerbajxhani) kanë vepruar gjithmonë me mirëkuptimin e 'një komb, dy shtete'. Ata do të vazhdojnë të qëndrojnë së bashku si në kohë të mira ashtu edhe në të këqija”, tha Fidan në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij azerbajxhanas Jeyhun Bayramov në kryeqytetin Ankara.