Fidan: Türkiye do ta "lehtësojë rrugën e vështirë" të popullit sirian

Ai tha se shenjat e normalizimit në Siri po forcohen çdo ditë e më shumë, duke shtuar: “Në këtë periudhë kritike, ne duhet të veprojmë si një forcë balancuese, duke përafruar me kujdes pritshmëritë e komunitetit ndërkombëtar me realitetet me të cilat përballet qeveria e re e Sirisë”.