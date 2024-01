Gallant: As Hamasi dhe as Izraeli nuk do ta udhëheqin Gazën pas luftës

"Izraeli nuk do të marrë kontrollin civil të Gazës pas luftës. Izraeli nuk do të ketë prani civile në Gaza. Personat që do të marrin përgjegjësinë në Gaza do të jenë palestinezë me kusht që të mos jenë armiq me shtetin e Izraelit dhe të mos kryejnë punime kundër tij", deklaroi Gallant duke shtuar se, përveç Hamasit, çdo grup tjetër mund të jetë kandidat për administrimin.