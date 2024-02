Gaza, një poligon për testimin e armëve bashkëkohore të Izraelit

Përveç kësaj, Izraeli njoftoi se përdori transportuesin e blinduar të personelit "Namer 1500" (Leopard) për herë të parë në Gaza. Motori i mjetit ka 1.500 kuaj fuqi dhe përdoret me ekrane me prekje. Thuhet se forca të blinduara të "Namer"-it të ri, të zhvilluar në shasinë e tankeve Merkava, janë më të avancuara se tanket e gjeneratës së katërt Merkava. Namer ka një stacion beteje të telekomanduar me një mitraloz të rëndë 12,7 milimetra. Ky automjet ka edhe sistemin e mbrojtjes aktive "Tropy". Raportohet se Izraeli bëri marrëveshje me "Oshkosh Defense" për prodhimin e qindra "Namer 1500" me vlerë mbi 100 milionë paund, të cilat do të financohen me ndihmën e ShBA-së.