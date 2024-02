Gaza: Shndërrimi i spitalit Nasser nga Izraeli në kazermë është krim lufte

"Pushtimi i spitalit Nasser me forcë ushtarake dhe pushtimi i tij me armë zjarri dhe hapja e zjarrit nga brenda është një krim lufte që është turp për njerëzimin. Fakti që ushtria pushtuese izraelite me tanke, dronë dhe ushtarë të armatosur rëndë sulmoi Spitalin Nasser dhe hapi zjarr mbi civilët dhe punonjësit e shëndetësisë që u strehuan brenda është një krim lufte që është plotësisht kundër ligjit ndërkombëtar”, thuhet në komunikatën e autoriteteve në Gaza.