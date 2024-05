Gjermani, qeveria po diskuton të ndalojë dërgesat e armëve në Izrael

Javën e kaluar, presidenti i SHBA-së, Joe Biden, ndaloi dërgimin e dërgesa të armëve që përfshinte bomba 900-kilogramëshe, të cilat Izraeli i përdori më parë për të rrafshuar një pjesë të gjerë të Gazës. Biden gjithashtu paralajmëroi Izraelin që mos nis një ofensivë tokësore në Rafah dhe tha se ShBA-ja nuk do ta furnizojë me armë që do të përdoreshin në një sulm të tillë.