Gjermania e quan "gabim" bombardimin izraelit në kampin e refugjatëve Rafah

Gjermania supozon se sulmi ajror izraelit në Rafah në Rripin e Gazës, i cili vrau të paktën 35 palestinezë, ishte gabim.



“Hetimet janë duke u zhvilluar aktualisht në Izrael për të përcaktuar nëse ishte një sulm i synuar” tha zëdhënësi i qeverisë Steffen Hebestreit në një konferencë shtypi në Berlin.



“Në çdo rast, mund të thuhet se ka ndodhur një gabim,” shtoi ai. Sipas Hebestreit, çështja e motivit të sulmit duhet ende të shqyrtohet.



Të paktën 35 persona thuhet se u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën pasi Izraeli synoi kampin e personave të zhvendosur në Rafah të dielën. Sulmi ndodhi pranë bazës logjistike të Agjencisë së OKB-së për Refugjatët Palestinezë (UNRWA) në Tal al-Sultan, tha Zyra e Medias në Gaza.



Avioni izraelit shënjestroi disa tenda në zonë, tha zyra e mediave, duke shtuar se janë përdorur raketa dhe bomba 900+ kg. Më herët, forca e mbrojtjes civile të Gazës tha se transportoi 50 persona, përfshirë të vdekur dhe të plagosur, pas bombardimeve dhe se zona e synuar strehoi të paktën 100.000 njerëz të zhvendosur.



Të shtunën, zëvendëskancelari gjerman dhe ministri për Çështjet Ekonomike dhe Mbrojtjen e Klimës, Robert Habeck, tha se Izraeli e kishte kaluar kufirin duke shkelur ligjin ndërkombëtar me veprimet e tij në Rripin e Gazës.



Kur u pyet për vijat e kuqe të qeverisë - në lidhje me mbështetjen e saj ushtarake ndaj Izraelit - Habeck tha se Gjermania ka thënë vazhdimisht se sulmi në Rafah ishte i gabuar dhe Izraeli nuk duhet ta kishte kryer sulmin.



Duke theksuar se Izraeli duhet të respektojë ligjin ndërkombëtar, Habeck tha: "Uria, vuajtjet e popullsisë palestineze, sulmet në Rripin e Gazës janë - siç po shohim tani në gjykatë - të papajtueshme me të drejtën ndërkombëtare".