Greqia me kryeministër të përkohshëm deri në zgjedhje

Demokracia e Re fitoi 40,79 për qind të votave në zgjedhje, dyfishi i 20,07 për qind të partisë kryesore opozitare Syriza. E treta është PASOK-u socialist me 11,46 për qind, e ndjekur nga Partia Komuniste e Greqisë me 7,23 për qind. Partia e ekstremit të djathtë, populiste Greke Zgjidhja zuri vendin e pestë me 4,45 përqind të votave.