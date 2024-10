Hamasi: Në Gaza po kryhet holokaust i ri nazist

"Ne e dimë me siguri se komuniteti ndërkombëtar nuk do të marrë masa dhe organizata sioniste do t'i shpëtojë dënimit, por ne nuk do të përmbahemi nga thirrjet ndaj fëmijëve të Umetit. Është koha për të përshkallëzuar veprimet. Të gjithë duhet të ndërmarrin veprime sipas forcës së tyre, nuk duhet të mësoheni me masakrat kundër vëllezërve tuaj", tha Al-Rishk.