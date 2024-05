Hamasi: Nëse Izraeli sulmon Rafahun, ne u japim fund negociatave

Në një deklaratë për “Al Manar TV”, i cili njihet për afërsinë e tij me lëvizjen Hezbollah, Hamdan deklaroi se nëse forcat izraelite nisin një sulm tokësor në Rafah në Rripin jugor të Gazës, bisedimet e vazhdueshme për shkëmbimin e të burgosurve do të përfundojnë menjëherë, duke shtuar se, qëndrimi i tyre ndaj propozimeve në lidhje me negociatat me Izraelin është "negativ".