Historia e gjatë e shkëmbimit të të burgosurve palestinezë

Rasti i Walid Daqqa-s shërben si një shembull i mrekullueshëm i këtij trajtimi abuziv. I dënuar me 36 vjet burg në vitin 1987 në moshën 24 vjeçare nga një gjykatë izraelite, një shtetas palestinez i Izraelit, Daqqa, do të lirohej në vitin 2023. Por Izraeli ia zgjati dënimin me dy vjet të tjera, të cilat do të përfundonin në 2025. Daqaa vdiq më 7 prill 2024, por megjithatë zyrtarët izraelitë do të mbaheshin në fillim deri në mars20. fjali.”