Historiku i tërmeteve më të rënda në botë

Pas tërmeteve me qendër Kahramanmaraş, tërmete me magnitudë 6,4 dhe 5,8 kanë ndodhur në Hatay më 20 shkurt. Një pasgoditje me magnitudë 5,6 ka ndodhur gjithashtu më 27 shkurt në Malatya, si dhe me 3 mars përsëri pati dridhje të reja të tokës në Kahramanmaraş.