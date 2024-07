Inteligjenca ruse: I dyshuari për sulmin në Moskë u ekstradua nga Türkiye

Në deklaratën e Shërbimit për media të inteligjencës ruse FSB thuhet se i dyshuari u kap në Bodrum, me punën e përbashkët të FSB-së me Ministrinë e Punëve të Brendshme ruse dhe me ndihmën e shërbimeve speciale dhe forcave të rendit të Republikës së Türkiyes.