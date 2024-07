Irlanda: "Izraeli nuk mund t'i vërë veto krijimit të shtetit palestinez"

Komentet e ministrit të Jashtëm irlandez Micheal Martin erdhën pas raportimeve se parlamenti izraelit, Knesset, miratoi një rezolutë që thotë se krijimi i një shteti palestinez "në zemër të Tokës së Izraelit do të përbënte rrezik ekzistencial për shtetin e Izraelit dhe qytetarët e tij, do të përjetësonte konfliktin izraelito-palestinez dhe do të destabilizonte rajonin".