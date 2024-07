Italia do të porosisë tanke gjermane me vlerë 20 miliardë euro

Italia planifikon të porosisë tanke me vlerë 20 miliardë euro nga prodhuesi gjerman i armëve Rheinmetall.



Sipas Handelsblatt, një gazetë e rëndësishme ekonomike gjermane, qeveria italiane do të blejë të paktën 350 automjete të blinduara luftarake Lynx dhe më shumë se 200 tanke kryesore luftarake Panther në një rend që do të zgjasë për një periudhë prej 15 vjetësh.



U tha se vlera e marrëveshjes së blerjes, duke përfshirë edhe mirëmbajtjen e pajisjeve të blera, do të jetë 20 miliardë euro, e kjo do të jetë porosia më e madhe në historinë e kompanisë gjermane.



Në lajme raportohet se forcat tokësore italiane do të modernizohen plotësisht. Si hap i parë, u njoftua se Rheinmetall dhe Leonardo, një nga kompanitë lider në industrinë italiane të mbrojtjes, do të krijojnë një kompani të përbashkët me bazë në Itali.



Në lajm thuhet gjithashtu se edhe më shumë nga aktivitetet e këtyre kompanive të përbashkëta do të zhvillohen në Itali.



Edhe pse qeveria italiane dhe Rheinmetall nuk komentuan për këtë çështje, aksionet e Leonardo dhe Rheinmetall u rritën më shumë se tre për qind pas këtyre lajmeve.



Ndërsa lufta në Ukrainë rrit shpenzimet e mbrojtjes në Evropë, është e rëndësishme të theksohet se porositë e Rheinmetall po rriten gjithashtu.



Më 21 qershor, Rheinmetall njoftoi se kishte marrë porosinë më të madhe në historinë e kompanisë, me vlerë 8,5 miliardë euro, nga ushtria gjermane.



Këtë javë, kompania mori një porosi për automjete transporti ushtarak me vlerë 3,5 miliardë euro nga qeveria gjermane.



Menaxhmenti i Rheinmetall planifikon të marrë porosi me vlerë 20 deri në 30 miliardë euro vetëm nga qeveria gjermane këtë vit.



Sipas prezantimit të kompanisë para investitorëve, në vitet në vijim planifikohet një rritje edhe më e fortë për shkak të luftës në Evropë dhe rritjes së buxheteve të mbrojtjes në vendet perëndimore.



Shitjet e prodhuesit gjerman të armëve pritet të rriten mesatarisht me një të pestën në vit deri në vitin 2026. Ndërsa të ardhurat nga shitjet prej 13 deri në 14 miliardë euro dhe një fitim operativ mbi 15 për qind janë planifikuar për vitin 2026, Rheinmetall parashikon të ardhura nga 7,4 deri në 7,6 miliardë euro për këtë vit.