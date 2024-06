Izraeli lëviz trupat pranë kufirit me Libanin mes përgatitjeve për luftë

Kanali izraelit “12” raportoi se ushtria filloi të lëvizte forcat e saj drejt veriut pranë kufirit me Libanin në mes të një përshkallëzimi të tensioneve përgjatë kufirit izraelito-libanez.



Sipas transmetuesit, Tel Avivi ende po përpiqet të arrijë një marrëveshje me Bejrutin për të lejuar izraelitët të kthehen në qytetet e tyre në Izraelin verior.



Tensionet janë rritur përgjatë kufirit të Libanit me Izraelin në mes të sulmeve ndërkufitare midis grupit libanez Hezbollahut dhe forcave izraelite ndërsa Tel Avivi po ecën përpara me ofensivën e tij vdekjeprurëse në Rripin e Gazës, e cila ka vrarë mbi 37.700 njerëz që nga tetori pas një sulmi nga grupi palestinez Hamas.