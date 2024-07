Izraeli ndanë 220 milionë dollarë për mijëra predha mortajash

Izraeli nënshkroi një urdhër me vlerë mbi 220 milionë dollarë për të blerë mijëra predha mortajash të drejtuara me precizitet, të modelit "Iron Sting" nga kompania lokale e mbrojtjes Elbit Systems, tha të hënën Ministria e Mbrojtjes.



“Këto municione të avancuara, të drejtuara me precizitet (PGM), janë vendosur për të rritur aftësitë operacionale të forcave tokësore të FMI-së (Forcat e Mbrojtjes të Izraelit)”, tha ministria në një deklaratë.



“PGM-të ‘Iron Sting’ janë të pajisura me sisteme të sofistikuara udhëzuese me lazer dhe GPS, duke mundësuar shënjestrim të saktë, duke minimizuar dëmtimin kolateral dhe duke reduktuar rrezikun për joluftëtarët”, thonë nga ministria.



Në njoftim nuk jepen detaje të mëtejshme lidhur me procesin e prokurimit për këto municione. Izraeli është përballur me kritika të ashpra në mbarë botën për shkak të granatimeve intensive të Gazës, të përkahur nga mbështetja e konsiderueshme e ShBA-së.



Raportet e mëparshme nga mediat izraelite treguan se ushtria bombardoi enklavën palestineze me sasi masive bombash, duke shkaktuar shkatërrim me përmasa të mëdha. Përveç produkteve nga kompanitë izraelite të mbrojtjes, Tel Aviv ka marrë furnizime të konsiderueshme municionesh nga vendet perëndimore, veçanërisht aleati i tij i vendosur, Uashingtoni. Izraeli ka vazhduar ofensivën e tij shkatërruese në Rripin e Gazës që nga sulmi i 7 tetorit nga Hamasi, pavarësisht rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm.