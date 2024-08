Izraeli përdor zhvendosjen e detyruar si armë sistematike në Gaza

Sulmi tokësor mbi Khan Younis Shumica e palestinezëve që duhej të zhvendoseshin nga veriu u strehuan në Khan Younis, qyteti i dytë më i madh në Gaza, por zhvendosja ei detyruar nuk i "anashkaloi" as këtu palestinezët. Më 1 dhjetor, ushtria izraelite nisi një sulm tokësor në Khan Younis, ku ishin strehuar palestinezët që ishin zhvendosur nga veriu. Ushtria izraelite e shpalli Khan Younis një zonë konflikti, ashtu si edhe veriun, si dhe u kërkoi palestinezëve atje të largoheshin nga rajoni. Pas kësaj, palestinezët u nisën përsëri me ato pak gjëra që mund të merrnin me vete. Izraeli sulmoi Rafahun, të cilin Biden e quajti "vijë e kuqe" Palestinezët e zhvendosur nga sulmet intensive në veri dhe në Khan Younis, më pas u zhvendosën në Rafah, përgjatë kufirit me Egjiptin. Dhjetëra mijëra palestinezë luftuan për të mbijetuar në tenda të improvizuara sepse në Rafah, nuk kishte ndërtesa të mjaftueshme. Popullsia e Rafahut, e cila kishte rreth 280.000 banorë para sulmeve izraelite, është katërfishuar në 1,4 milion banorë. Presidenti i ShBA-së Joe Biden ka thënë vazhdimisht se ai kundërshton Izraelin që të nisë një sulm tokësor atje, duke pretenduar se Rafahu, ku janë strehuar palestinezët e zhvendosur, është një "vijë e kuqe".