Izraeli po përdor armë të prodhuara nga ShBA-ja për gjenocidin në Gaza

Ka 50 Sikorsky UH-60 në Forcën Ajrore izraelite, të quajtur Yanshuf. Helikopteri me dy motorë, i përdorur në misionet e transportit me qëllime të përgjithshme, me një ekuipazh prej katër personash duke përfshirë dy pilotë, është 19,76 metra i gjatë dhe 5,13 metra i lartë.