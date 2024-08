Izraeli thërret në detyrë rezervistët të përjashtuar nga shërbimi ushtarak

Pasi tërhiqet vëmendja se ushtria do të fillojë të marrë aplikimet nga ushtarët rezervë pas përfundimit të përgatitjeve, në deklaratë thuhet se ata që do të vlerësohen të përshtatshëm për t'u kthyer do të caktohen në njësi të ndryshme kur do të jetë e nevojshme.