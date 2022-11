Kërkesa e Türkiyes kundër terroristëve, Suedia ndryshon Kushtetutën

Parlamenti suedez ka miratuar amendamentin kushtetues me të cilin ashpërsohen ligjet kundër terrorizmit dhe që do të hyjë në fuqi më 1 janar 2023. Në votimin e zhvilluar në parlament, 270 deputetë votuan “pro”, ndërsa 37 ishin “kundër”. 42 pjesëtarë nuk morën pjesë në miratimin e amendamentit, i cili u kundërshtua nga Partia e Majtë dhe Partia e Gjelbër. Në amendamentin kushtetues thuhet se liria e organizimit dhe leja për protestë për grupet e përfshira në terrorizëm kufizohen, ndërsa hapet po ashtu rruga për miratimin e ligjeve të reja. Amendamenti parasheh që personat që publikojnë informacione që dëmtojnë marrëdhëniet e Suedisë me një shtet apo organizatë tjetër ndërkombëtare mund të hetohen nga Agjencia Suedeze e Inteligjencës dhe të dënohen me 4 vjet burg. Duke u prononcuar për mediat suedeze, ekspertët komentuan se amendamenti i ri kushtetues hap rrugën për procedura më të lehta penale kundër anëtarëve të organizatës terroriste PKK/YPG. Amendamenti kushtetues do të hyjë në fuqi më 1 janar 2023.