Kolumbi, presidenti akuzon gazetarët proizraelitë për sjellje "hipokrite"

Presidenti i Kolumbisë, Gustavo Petro, ka reaguar ndaj gazetarëve proizraelitë në vendin e tij dhe i akuzoi ata për sjellje "hipokrite" në lidhje me Gazën. "Disa prej mediave tradicionale, me urrejtjen e tyre ndaj progresivizmit dhe qeverisë sime, vendosën të shkruajnë me shkronja të mëdha sulmin e Netanyahut gjenocidal ndaj meje duke e fshehur ankesën e tij për gjenocid nën etiketën e antisemitizmit. Unë mbështes përgjigjen e (Senatorit të pavarur nga Vermonti në ShBA) Bernie Sanders ndaj mbrojtjeve të tilla imorale", shkroi Petro në X.