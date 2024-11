Kompanitë më me vlerë në botë, dy prej tyre prodhojnë çipa

Apple renditet e dyta në listë me një kapital tregu prej 3,4 trilionë dollarë, i ndjekur nga Microsoft me 3,1 trilionë dollarë. Vijon kompania-mëmë e Google, Alphabet, me 2,2 trilionë dollarë, Amazon me 2,2 trilion dollarë, kompania e naftës dhe gazit natyror Saudi Aramco me 1,8 trilion dollarë dhe Meta Platforms, e cila zotëron gjigantin e rrjeteve sociale Facebook, me 1,4 trilion dollarë.