Kosovarja shënon zyrtarisht rekord të ri në Guinness me flamurin kombëtar

Flamurin prej 1.300 metra katrorësh i cili u bë me rastin e Ditës së Flamurit, më 28 Nëntor, prej 120 mijë letrave origami, kosovarja e bëri me ndihmë të 70 nxënësve nga medreseja "Alauddin" të cilët palosën rreth 50 mijë letra në formë piramidale, ndërsa rreth 70 mijë letra të tjera ajo i bëri vetë dhe me ndihmën e disa familjarëve të saj.