Kreu i FETO-s Gulen, që vdiq së fundmi, krijoi një rrjet global terrorist

Prokurori i ShBA-së Craig Carpenito tha se Arslan, një banor i Willingboros dhe me origjinë nga Türkiye, i cili mori nënshtetësinë amerikane në vitin 2011, komplotoi me shtetas turq në 2018 për të vjedhur para nga një kontratë e Departamentit të Mbrojtjes me vlerë më shumë se 23 milionë dollarë për karburantin e aviacionit që do të furnizohej nga një kompani në Korenë e Jugut.