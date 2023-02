Kristersson: Veprimet kundër Türkiyes dhe Islamit rrezik për sigurinë

Pas takimit me dyer të mbyllura për mediat që zhvilloi me liderët partiakë në Suedi, Kristersson dha deklarata lidhur me provokimet kundër Türkiyes në vend nga mbështetësit e organizatës terroriste PKK/YPG, djegien e Kuranit dhe procesin e anëtarësimit të Suedisë në NATO.