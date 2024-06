Kryeministri i Spanjës e vlerëson Türkiyen si "partner kryesor ekonomik"

Türkiye është një nga "partnerët kryesorë ekonomikë" të Spanjës, tha kryeministri spanjoll të enjten, duke përshëndetur rimëkëmbjen ekonomike të vendit në një samit dypalësh të biznesit turko-spanjoll në Madrid. I bashkëngjitur nga presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan dhe përfaqësues nga komuniteti i biznesit spanjoll dhe turk, Pedro Sanchez theksoi "mundësitë e mëdha" për të vazhduar bashkëpunimin në rritje të ekonomisë midis dy kombeve. "Ne e dimë se pavarësisht nga uljet dhe ngritjet, bazat strukturore të Türkiyes, do ta mbajnë atë në rritje në peshën ekonomike dhe rëndësinë gjeopolitike, në dekadat në vijim," tha Sanchez. Kryeministri përshëndeti masat ekonomike "të guximshme" të qeverisë turke dhe "planin e fortë ekonomik" që kanë udhëhequr rimëkëmbjen e saj ekonomike. Ai falënderoi gjithashtu qeverinë turke për gatishmërinë e saj për të dëgjuar shqetësimet e kompanive spanjolle dhe për t'i ndihmuar të drejtojnë investimet. “Kur të tjerët dyshonin, ne vazhduam të besojmë. Kur të tjerët po tërhiqnin investimet nga Türkiye, ne po rrisnim mbështetjen tonë”, shtoi ai. “Spanja është aleati më i mirë i Türkiyes në Evropë. Unë mendoj se kjo është një deklaratë e pakontestueshme," tha Sanchez, duke treguar investimet në rritje të Spanjës dhe interesat e biznesit në vend. Siç theksoi Sanchez, lidhjet e rëndësishme të Türkiyes me Azinë, Evropën dhe Afrikën janë shumë plotësuese me pozicionin e Spanjës brenda BE-së dhe lidhjet e ngushta me Amerikën Latine. Ai e quajti konferencën e së enjtes në Madrid, si dhe politikat e qeverisë turke një "mundësi madhështore" për të promovuar aleancat midis bizneseve spanjolle dhe turke në mënyrë dypalëshe, si dhe në tregjet e treta. “Spanja dhe bizneset e saj kanë nevojë për një Türkiye të fortë dhe me prosperitet,” shtoi Sanchez. Në konferencë, Sanchez njoftoi pesë marrëveshje të reja të lidhura me tregtinë që synojnë të hapin rrugën drejt rritjes së bashkëpunimit dypalësh në biznese. Carlos Torres Vila, shefi i bankës spanjolle BBVA, e cila operon në Türkiye me emrin Garanti BBVA, foli gjithashtu në konferencë, duke vlerësuar rimëkëmbjen ekonomike të Türkiyes, si dhe dinamikën e tregut të vendit, demografinë e favorshme dhe pozicionin gjeografik strategjik. "E gjithë kjo e bën Türkiyen një destinacion ideal për investime ndërkombëtare," tha ai, duke vepruar gjithashtu si bashkëkryesues i samitit dypalësh të biznesit.