Luhatje në çmimet e naftës, ndikuan tensionet në Lindjen e Mesme

Standardi ndërkombëtar i naftës së papërpunuar Brent ra me 2% në 79,16 dollarë për fuçi në orën 10:39 të mëngjesit me orën lokale (0739 GMT), nga mbyllja e së hënës prej 80.80 dollarësh. Ndërkohë, standardi amerikan West Texas Intermediate (WTI) ra me 2,18% në 75,14 dollarë për fuçi, krahasuar me mbylljen e seancës së mëparshme prej 76,82 dollarësh.