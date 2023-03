Me nismën e Türkiyes bota feston Ditën Ndërkombëtare të Zero Mbetjeve

Türkiye gjithashtu dha një shembull për botën duke formuar Programin Kombëtar të Turizmit të Qëndrueshëm dhe duke nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim me platformën më të lartë mjedisore dhe të qëndrueshme në botë - Këshillin Global të Turizmit të Qëndrueshëm (GSTC). Me synimin për ristrukturimin e industrisë së turizmit në tri vitet e ardhshme në kuadër të marrëveshjes, Türkiye është vendi i parë në botë që i afrohet turizmit në këtë mënyrë dhe zhvillon një Program kombëtar të turizmit të qëndrueshëm me Qeverinë.