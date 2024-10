Media shtetërore koreano-veriore: G7-ta përfaqëson një "klub lufte"

Duke reaguar ndaj pjesëmarrjes së Koresë së Jugut në këto samite të NATO-s, si dhe ndaj telefonatës së presidentit së Koresë së Jugut, Yoon Suk Yeol, me shefin e NATO-s lidhur me bashkëpunimin e Phenianit me Rusinë, KCNA-ja tha se vendet perëndimore, vendet anëtare të NATO-s dhe vendet anëtare të G7-s, të cilat janë pjesë e Komandës së OKB-së të udhëhequr nga ShBA-ja, janë "të përfshira drejtpërdrejtë në stërvitjet e luftës për agresionin" kundër Koresë së Veriut.