Meta u përpoq të censuronte postimet propalestineze në Instagram

Shefi i politikës së Izraelit të Metas mbrojti censurimin e llogarive në Instagram të lidhura me Studentët për Drejtësi në Palestinë (SJP), një grup që ka luajtur një rol kyç në protestat e kampusit kundër luftës së vazhdueshme të Izraelit në Gaza, raportoi të hënën The Intercept.

Jordana Cutler, gjithashtu një ish-zyrtare e lartë izraelite, përdori kanalet e përshkallëzimit të përmbajtjes së kompanisë për të shënuar të paktën katër postime të SJP dhe përmbajtje të tjera kritike për politikën e jashtme të Izraelit për shqyrtim.

Ndërsa raportonte postimet e SJP-së, Cutler citoi në mënyrë të përsëritur politikën e Meta-s për Organizatat dhe Individët e Rrezikshëm, e cila i kufizon përdoruesit nga diskutimi i hapur i një liste sekrete të mijëra subjekteve në listën e zezë.

Politika e Organizatave të Rrezikshme kufizon "glorifikimin" e subjekteve në listën e zezë, por synon të lejojë "diskursin social dhe politik" dhe "komentimin". Mbetet e paqartë nëse përpjekjet e Cutlerit për të shfrytëzuar sistemin e brendshëm të censurës së Metës ishin të suksesshme, pasi kompania nuk pranoi të zbulonte rezultatin e postimeve të shënuara.

Ndërsa Cutler nuk merr vendime përfundimtare për censurën, me një ekip tjetër që trajton moderimin, ekspertët i thanë The Intercept se ata janë të shqetësuar për një punonjës të lartë që përfaqëson interesat e një qeverie duke shtyrë për të kufizuar përmbajtjen që kundërshton këto interesa. Meta nuk iu përgjigj drejtpërdrejt pyetjeve të The Intercept për veprimet e Cutlerit.

Në vend të kësaj, zëdhënësja e kompanisë Dani Lever mbrojti procesin e rishikimit të platformës, duke deklaruar: "Kush shënon një pjesë të caktuar të përmbajtjes për shqyrtim është i parëndësishëm sepse politikat tona rregullojnë atë që lejohet dhe çfarë nuk lejohet në platformë". Meta e cilësoi edhe raportin “të rrezikshëm dhe të papërgjegjshëm”.