Ministri i Jashtëm turk takon kryeministrin pakistanez në Islamabad

Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan u takua të hënën me kryeministrin pakistanez Shehbaz Sharif dhe zyrtarë të tjerë të lartë të qeverisë.



Në një postim në X, Ministria e Jashtme turke tha se Fidani u prit nga Sharifi në kryeqytetin pakistanez Islamabad.



Ministri turk ka zhvilluar një takim edhe me Jusuf Raza Gilani, kryetarin e Senatit të Pakistanit, dhomës së lartë të parlamentit. Më parë, Fidan u takua me homologun e tij pakistanez Ishaq Dar dhe mbajti një konferencë të përbashkët shtypi.



Fidan mbërriti në Islamabad për një vizitë dyditore të dielën për të diskutuar marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet ndërkombëtare.



Türkiye dhe Pakistani kanë mbajtur marrëdhënie të ngushta të bazuara në miqësi dhe vëllazëri që nga pavarësia e Pakistanit në 1947.



Marrëdhëniet mes dy vendeve janë institucionalizuar me krijimin e Këshillit të Bashkëpunimit të Nivelit të Lartë në vitin 2009, i cili më pas u ngrit në nivelin e Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë (HLSCC), tha Ministria e Jashtme në uebfaqen e saj.