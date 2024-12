Ministri Şimşek në Forumin Doha: Türkiye, bazë prodhimi me rëndësi globale

“Këto janë disa nga shtysat e ekosistemit që do të na ndihmojnë të përparojmë në zinxhirin e vlerës dhe të mbetemi konkurrues. Çështja kyç për ne është digjitalizimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Sepse këtu ndodh ndarja në produktivitet. Kompanitë relativisht të mëdha ose ato të mesme janë shumë konkurruese. Por, duhet të rrisim konkurrencën në kompanitë më të vogla. Këtu aftësitë digjitale do të jenë vërtet të rëndësishme. Për këtë arsye, ne po krijojmë programe që do t’u ndihmojnë kompanive të vogla të rrisin produktivitetin përmes dixhitalizimit. Kjo është sfida më e rëndësishme për Türkiyen në të ardhmen,” përfundoi Şimşek.