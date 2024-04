Netanyahu paralajmëron sulm në Rafah pavarësisht shkëmbimit të pengjeve

Zyra për media e kryeministrit izraelit tha se Netanyahu u takua me përfaqësuesit e të afërmve të pengjeve izraelite në Gaza. Duke thënë se nuk do t'i ndalin sulmet në Gaza "derisa të arrijnë qëllimet e tyre", Netanyahu theksoi se do të nisin sulm tokësor në Rafah, pavarësisht nëse do të arrihet apo jo marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve.