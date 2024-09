Nju Jork: GKG-ja propozon aleancë globale për zgjidhje me dy shtete

Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite theksoi se takimet vijuese do të mbahen në disa kryeqytete, duke përfshirë Riad, Bruksel, Kajro, Oslo, Aman dhe Ankara, për të çuar përpara diskutimet nga sesioni i Nju Jorkut. Takimet do të fokusohen në pikat praktike të veprimit për të forcuar përpjekjet paqeruajtëse të OKB-së për të arritur një zgjidhje me dy shtete.