Noa Argamani, penge e liruar, fajëson sulmet izraelite për vdekjet në Gaza

Dëshmia e saj ishte një lutje për qeverinë izraelite që të respektonte kushtet e marrëveshjes së armëpushimit të Gazës me Hamasin dhe të vazhdonte me fazën e dytë të marrëveshjes, me shpresën për të siguruar lirimin e partnerit të saj, Avinatan Or, i cili mbetet rob në Gaza.