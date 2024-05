Norvegjia njeh Palestinën si shtet

Kreu i qeverisë norvegjeze tha se nuk do të ketë paqe në Lindjen e Mesme pa një zgjidhje me dy shtete. “Nuk mund të ketë zgjidhje me dy shtete pa një shtet palestinez. Me fjalë të tjera, një shtet palestinez është një parakusht për arritjen e paqes në Lindjen e Mesme”, tha Store.