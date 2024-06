OJQ-ja Save The Children: Mbi 20.000 fëmijë të zhdukur në Gaza

Më shumë se 20.000 fëmijë palestinezë janë zhdukur në Gaza për shkak të sulmit të Izraelit në enklavë, pjesë e madhe janë të bllokuar nën rrënoja, të arrestuar, të varrosur në varre të pashënuara, pa shenja ose të humbur nga familjet e tyre, thuhet nga OJQ-ja Save the Children të hënën.



Në një deklaratë, shoqata bamirëse me bazë në Mbretërinë e Bashkuar tha se është "pothuajse e pamundur" për të mbledhur dhe verifikuar informacione në kushtet aktuale në Gaza, ku Izraeli vazhdon sulmet e tij tokësore dhe ajrore, por të paktën 17.000 fëmijë besohet të jenë të pashoqëruar dhe të ndarë, si dhe rreth 4.000 fëmijë ka të ngjarë të jenë të zhdukur nën rrënoja, me një numër të pacaktuar edhe në varreza masive.



"Të tjerët janë zhdukur me forcë , duke përfshirë një numër të pacaktuar të të arrestuarve dhe të transferuarve me forcë jashtë Gazës, vendndodhja e tyre është e panjohur për familjet e tyre mes raporteve për keqtrajtime dhe tortura," tha organizata.



“Familjet torturohen nga pasiguria e vendndodhjes së të dashurve të tyre. Asnjë prind nuk duhet të gërmojë nëpër rrënoja ose varre masive për të gjetur trupin e fëmijës së tij. Asnjë fëmijë nuk duhet të jetë vetëm, i pambrojtur në një zonë lufte. Asnjë fëmijë nuk duhet të ndalohet apo mbahet peng”, tha drejtori rajonal i Save the Children për Lindjen e Mesme, Jeremy Stoner.



Izraeli ka vrarë më shumë se 37.000 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, që nga një sulm ndërkufitar i 7 tetorit nga Hamasi që mori 1.200 jetë. Veprimet izraelite kanë shkaktuar një katastrofë humanitare dhe një gjykim të vazhdueshëm për gjenocidin e supozuar në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë.