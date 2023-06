OKB: 296 milionë njerëz kanë përdorur drogë në vitin 2021

Duke theksuar se ka patur rritje të ndjeshme të numrit të njerëzve që vuajnë nga sëmundjet për shkak të përdorimit të drogës dhe që kërkojnë trajtim, në raport thuhet se shkalla e njerëzve që përjetojnë probleme shëndetësore që lidhen me përdorimin e drogës është rritur me 45 për qind në 10 vitet e fundit. Numri i njerëzve në këtë situatë është rritur në 39,5 milionë. Një në 5 persona që kanë sëmundje të ndryshme për shkak të abuzimit me substancat mund të gjejnë trajtim dhe se mundësitë e terapisë dhe trajtimit janë të kufizuara më tej në këtë periudhë për shkak të COVID-19.