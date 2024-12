OKB: Assadi duhet të përgjigjet për krimet që ka kryer

"Sigurisht, Bashar al-Assad dhe të gjithë ata që mund të kenë kryer krime të rënda, të kaluar dhe të tashme, duhet të mbajnë përgjegjësi në përputhje me të drejtën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe gjykimet e drejta. Kjo është një situatë shumë e rëndësishme për tranzicionin në Siri dhe drejtësinë tradicionale me të cilën Siria do të fillojë," tha Al-Kheetan.