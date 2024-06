OKB-ja: 292 milionë njerëz në mbarë botën konsumuan drogë në vitin 2022

Njoftohet se në Afganistan, ku prodhimi i paligjshëm global i opiumit është më i përhapur, ka pasur një rënie të ndjeshme në vitin 2023 krahasuar me vitin 2022, respektivisht prodhimi i opiumit është ulur me 95 për qind në vitin 2023, ndërsa në Mianmar, një vend tjetër që prodhon këtë substancë, prodhimi është rritur me 36 për qind.