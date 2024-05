Palestinezët shënojnë 76-vjetorin e Nakbas, zotohen për rezistencë

Palestinezët u zotuan të mërkurën se do të vazhdojnë t'u rezistojnë përpjekjeve izraelite për t'i larguar ata nga tokat e tyre në mes të luftës në Gaza, ndërsa shënuan vitin e 76-të që nga Nakba, ose Katastrofa, kur qindra mijëra u dëbuan në vitin 1948.



Kryeministri Muhamed Mustafa theksoi se populli palestinez do të prishë "të gjitha përpjekjet e vazhdueshme izraelite për dëbim që kanë ndodhur që nga viti 1948". Ai tha se dhuna kundër palestinezëve në gjithë Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin e pushtuar, duke përfshirë sulmet e paligjshme të kolonëve izraelitë, "nuk do ta shtyjë popullin (palestinez) të përkulet dhe të dorëzohet ose të largohet (nga tokat e tyre).



Duke përkujtuar përvjetorin, grupi palestinez Hamas tha se "agresioni" i vazhdueshëm i Izraelit, që po ndodh prej 76 vjetësh, "përben një njollë përballë atyre që heshtin dhe atyre që mbeten prapa në ekspozimin e (krimeve izraelite) dhe në punën për t'i ndalur ato".



Grupi me bazë në Gaza u bëri thirrje "popujve të lirë" të botës që të ushtrojnë presion "me të gjitha mjetet për të ndaluar agresionin sionist kundër tokës, njerëzve dhe vendeve të shenjta palestineze".



Grupi gjithashtu kërkoi "të mbështetet qëndrueshmëria dhe lufta e popullit tonë (palestinez) që kërkon liri dhe pavarësi."



Nakba, ose katastrofa në gjuhën arabe, shënohet nga palestinezët më 15 maj për të kujtuar dëbimin e qindra mijëra palestinezëve nga shtëpitë dhe tokat e tyre në vitin 1948 pas themelimit të Izraelit.



Popullsia globale palestineze arriti në 14,63 milionë në fund të vitit të kaluar, duke shënuar një rritje dhjetëfish që nga ngjarjet e Nakba në 1948, sipas Byrosë Qendrore Palestineze të Statistikave. Përvjetori i këtij viti vjen në mes të sulmit të vazhdueshëm shkatërrues izraelit kundër Rripit të Gazës që ka ndodhur që nga 7 tetori i vitit të kaluar, si dhe intensifikimit të sulmeve të paligjshme të kolonëve izraelitë dhe dhunës kundër popullit palestinez në të gjithë Bregun Perëndimor.



Izraeli ka zhvilluar një ofensivë brutale në Rripin e Gazës si hakmarrje për sulmin e Hamasit të 7 tetorit 2023, i cili vrau 1.200 njerëz.