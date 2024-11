PE pa qëndrim për zgjatjen e ndalimit të duhani në hapësirë

Pavarësisht kësaj, shtetet anëtare të BE-së do të diskutojnë dhe do të vendosin për propozimin e Komisionit javën e ardhshme. Megjithatë, edhe nëse e mbështesin, kjo nuk do të thotë që zgjatja e ndalimit do të hyjë në fuqi, pasi politikat shëndetësore rregullohen nga vetë shtetet anëtare.