Pesë pyetje për kërkesën e Türkiyes për t'iu bashkuar padisë kundër Izraeli

Gjykata do të marrë vendim për pranueshmërinë në një seancë verbale, nëse është e nevojshme. Palët në çështje mund të paraqesin kundërshtimet e tyre për deklaratën e përfshirjes me shkrim, si dhe nëse pranohen kundërshtime me shkrim nga palët, Türkiye rezervon të drejtën të paraqesë kundërshtimet e saj me shkrim.