Presidenti rus Putin viziton Korenë e Veriut

Duke theksuar se Koreja e Veriut dhe Rusia kanë kundërshtuar me vendosmëri ambiciet e Perëndimit, Putin tha se të dy vendet do të zhvillojnë sisteme tregtare dhe pagesash që nuk janë nën kontrollin e Perëndimit dhe se do të kundërshtojnë vendosjen e sanksioneve të njëanshme të paligjshme kundër shteteve.