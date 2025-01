Presidenti turk thekson nevojën për veprim urgjent për rindërtimin e Sirisë

Në një bisedë telefonike me kryeministren e Italisë Giorgia Meloni, Erdoğan tha se heqja e sanksioneve ndaj Sirisë, me Italinë që do të marrë drejtimin, do të "përfitonte" nga ky proces, tha në një deklaratë Drejtoria e Komunikimeve e Türkiyes.