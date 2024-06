Pushtimi izraelit pamundëson haxhin për 2.500 palestinezë nga Gaza

Ai siguroi se pelegrinët e prekur këtë vit “nuk do ta humbin të drejtën e tyre për të kryer Haxhin vitin e ardhshëm, me prioritet që u jepet atyre”, veçanërisht pasi shumë prej tyre kanë pritur me vite radhën e tyre dhe 70% janë të moshuar ose të sëmurë.