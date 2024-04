Putin dhe homologu iranian Raisi diskutojnë situatën në Lindjen e Mesme

Presidenti i Rusisë, Vlladimir Putin, në një bisedë telefonike me presidentin e Iranit, Ebrahim Raisi, diskutoi mbi situatën në Lindjen e Mesme, si dhe, sipas një deklarate nga Kremlini, njoftohet se Putini zhvilloi bisedën telefonike me Raisin me kërkesë të palës iraniane.