Rama: BP-ja sot në një pozicion shumë më të mirë sesa ka qenë ndonjëherë

"Do të thosha që Ballkani Perëndimor është sot në një pozicion shumë më të mirë sesa ka qenë ndonjëherë, por na duhet të punojmë pareshtur dhe me durim midis vetes sonë në rajon e mbi të gjithë me aleatët e partnerët tanë për t’u siguruar që kthimi në të shkuarën të jetë, jo vetëm i pamundur, po thjesht i paimagjinueshëm. Në këtë kontekst Republika jonë simotër e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm si shtet mes 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor me një perspektivë të qartë evropiane e një aleancë të padiskutueshme ndaj komunitetit të madh demokratik të vendeve", tha Rama.