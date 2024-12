Raporti i Amnesty International: Izraeli ka kryer gjenocid në Gazë

Raporti i Amnesty International tregon se Izraeli ka kryer veprime të ndaluara nga Konventa për Gjenocidin, me qëllim të veçantë për të shkatërruar palestinezët në Gazë. Këto veprime përfshijnë vrasje, shkaktimin e dëmtimeve të rënda trupore ose psikologjike. Muaj pas muaji, Izraeli është sjellë me palestinezët në Gazë si me një grup nënnjerëzor, të pabesueshëm për të drejtat dhe dinjitetin njerëzor, duke treguar qëllimin e tij për t'i shkatërruar fizikisht, tha Agnes Callamard, sekretarja e përgjithshme e Amnesty International.